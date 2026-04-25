أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الخميس

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:00 ص 25/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
    حالة الطقس
    الطقس
    الطقس
    حالة الطقس في المهندسين (5)
    حالة الطقس في المهندسين (4)
    الطقس
    الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع بداية من غدًا الأحد حتى الخميس 30 أبريل.

وتوقعت الأرصاد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 درجة، والقاهرة الكبرى 27 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة.

وأضافت أنه يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا.

وأشارت إلى نشاط الرياح يوم الأحد على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ويصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح.

كما تنشط الرياح يوم الإثنين على كافة الأنحاء ويصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

222

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

