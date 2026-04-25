

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين مدنيين وعناصر شرطية.



استهداف مركبات أمنية ومنازل المدنيين يفاقم مأساة سكان القطاع



أسفر استهداف مركبة شرطة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب القطاع عن استشهاد 8 أشخاص، بينهم ضابطان وأحد عناصر الشرطة وثلاثة مواطنين، وفقا لما أفادت به مصادر محلية وطبية. وفي مدينة غزة، أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، عقب استهداف طائرات الاحتلال لمركبة شرطة أخرى كانت تؤدي مهامها الميدانية.

وفي شمال القطاع، تواصلت مأساة المدنيين حيث استشهد شخصان وأصيب 3 آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التصعيد المتزايد الذي يطال المناطق السكنية والمرافق الحيوية، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية داخل القطاع.