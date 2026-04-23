قررت النيابة العامة بالقاهرة، إحالة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء جهات التحقيق من تحقيقاتها في الواقعة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة بخطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة

التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بشأن اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة الجمالية من سيدة بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى.

الداخلية تحدد المتهمة بخطف طفلة مستشفى الحسين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة، كما تبين من الفحص ان المتهمة أوهمت زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض، واختطفت الطفلة وادعت بولادتها.

