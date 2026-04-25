تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 117 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الهيكل الإداري”، والمقيدة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتولي قيادات تنظيمية والانضمام إلى جماعة إرهابية خلال الفترة من 2020 حتى 2022.

وكشفت أمر الإحالة أن بعض المتهمين تولوا قيادة الجماعة الإرهابية، فيما انضم آخرون إليها مع العلم بأغراضها، إلى جانب توجيه تهم تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة نارية لعدد من المتهمين.

وتواصل المحكمة نظر القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.