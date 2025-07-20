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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق برج تابع لشبكة اتصالات بالتجمع

10:55 م الأحد 20 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب- عاطف مراد:

أمرت النيابة العامة، انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق برج تابع لإحدى شبكات الاتصالات في منطقة التجمع، وإعداد تقرير مفصل عن سبب اندلاع النيران، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه في الحادث.

واندلع حريق ببرج تابع لإحدى شبكات الاتصالات في منطقة التجمع، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق ببرج إحدى شبكات الاتصالات بمنطقة التجمع، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت عملية الإخماد.

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النيابة العامة المعمل الجنائي حريق برج شبكات الاتصالات
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