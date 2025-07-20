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في 24 ساعة فقط.. ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و355 سائقًا متعاطيًا

11:01 ص الأحد 20 يوليه 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 114.509 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص. كما تم فحص 3.091 سائقًا، وتبين إيجابية 355 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الجهود على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1.078 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 345 سائقًا، تبين إيجابية 16 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 24 محكومًا عليهم، بإجمالي 34 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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وزارة الداخلية مخالفة مرورية المواد المخدرة
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