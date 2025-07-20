في 24 ساعة فقط.. ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و355 سائقًا متعاطيًا

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 114.509 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص. كما تم فحص 3.091 سائقًا، وتبين إيجابية 355 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الجهود على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1.078 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 345 سائقًا، تبين إيجابية 16 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 24 محكومًا عليهم، بإجمالي 34 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

اقرأ أيضا:

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين

فيديو ضرب وسحل هدير عبد الرازق| محامي المعتدي يكشف هويته ويتوعد بمقاضاتها بتهمة التشهير

"هشوف الفيديو".. أول تعليق من والد هدير عبدالرازق على واقعة التعدي عليها داخل شقة