كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، عبر قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملاتها الأمنية المكثفة لاستهداف تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار والردع العام.

ففي أسوان، نجحت الحملات في ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة بحوزة 3 متهمين، وعُثر بحوزتهم على (7 كجم من الحشيش

كميات من مخدري الشابو والبودر).

كما أسفرت الجهود عن تنفيذ 624 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت أحكامًا جنائية، وأخرى بالحبس والغرامة.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا جلب بحوزة 4 متهمين، بينهم 3 مسجلين جنائيًا، وضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة (7 كجم من الحشيش، 10 كجم من البانجو، 11 كجم من الهيدرو، كمية من الهيروين، 3 فرد خرطوش بدون ترخيص).

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.







