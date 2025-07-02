كتب - علاء عمران:

في استجابة سريعة تعكس البُعد الإنساني لرجال الشرطة، ساعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مواطنًا على نقل زوجته المريضة، التي تعاني من عدم القدرة على الحركة، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغًا من المواطن المقيم بدائرته، يطلب فيه المساعدة العاجلة في نقل زوجته للعلاج، نظرًا لسوء حالتها الصحية وعدم قدرته على نقلها بمفرده.

وعلى الفور، توجهت القوات إلى مقر سكنه، حيث تم التعامل مع الحالة وإنزال السيدة المريضة بعناية، ثم نقلها بسيارة الشرطة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ووجّه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على استجابتهم الفورية وموقفهم الإنساني في تلبية استغاثته.