إعلان

بعد استغاثة زوجها.. الشرطة تنقل سيدة مسنة إلى المستشفى في دار السلام

01:10 م الأربعاء 02 يوليه 2025

الشرطة تنقل سيدة مسنة إلى المستشفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

في استجابة سريعة تعكس البُعد الإنساني لرجال الشرطة، ساعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مواطنًا على نقل زوجته المريضة، التي تعاني من عدم القدرة على الحركة، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغًا من المواطن المقيم بدائرته، يطلب فيه المساعدة العاجلة في نقل زوجته للعلاج، نظرًا لسوء حالتها الصحية وعدم قدرته على نقلها بمفرده.

وعلى الفور، توجهت القوات إلى مقر سكنه، حيث تم التعامل مع الحالة وإنزال السيدة المريضة بعناية، ثم نقلها بسيارة الشرطة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ووجّه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على استجابتهم الفورية وموقفهم الإنساني في تلبية استغاثته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة سيدة مسنة مستشفى في دار السلام استغاثة سيدة نقل سيدة مسنه للمستشفي قسم شرطة دار السلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل