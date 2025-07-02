سيدة أجنبية تتهم سائق نقل ذكي بالتحرش.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، وتقيم بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قِبل قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وذلك أثناء استقلالها السيارة من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى أحد الفنادق بدائرة القسم.



وبالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.



اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟