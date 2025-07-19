خبطه وهرب.. تفاصيل فيديو تصادم وهروب قائد سيارة نقل بالشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من قائد سيارة نقل، بدعوى اصطدامه بسيارته والتسبب في تلفيات بها، ثم الفرار من موقع الحادث، وذلك أثناء سيره بإحدى الطرق بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبالتحري جرى تحديد وضبط السيارة المتسببة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وتبين أنه سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس – ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.