شهادات ووظائف وهمية.. ضبط شخص أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالقاهرة، بهدف النصب على المواطنين.

وبينت التحريات؛ أن المتهم أوهم ضحاياه بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تدريبية في مجالات متنوعة، مدعيًا أن تلك الشهادات تتيح لهم فرصًا للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الكيان وتم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وباشرت النيابة التحقيق.