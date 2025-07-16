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أبرزها 126 ألف مخالفة.. جهود الإدارة العامة للمرور في 24 ساعة

12:13 م الأربعاء 16 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة؛ لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

تمكنت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 126 ألف و911 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفي إطار جهودها لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، قامت الجهات المعنية بفحص 3336 سائقًا، وتبين إيجابية 376 حالة لتعاطي المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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