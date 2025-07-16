"فيديو مفبرك".. حيلة سائق لابتزاز شرطي والهروب من مخالفة بالجيزة

كتب - علاء عمران:

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة تضليل متعمدة من أحد السائقين، بعدما ادّعى كذبًا أن أحد أفراد الشرطة حرر له مخالفة مرورية دون وجه حق كوسيلة للضغط عليه من أجل الحصول على رشوة.

وبعد تداول المقطع على نطاق واسع، فتحت أجهزة الأمن تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الواقعة، ليتبين عدم صحة ما ورد بالمقطع تمامًا، وأن الفيديو تم تسجيله بتاريخ 12 يوليو الجاري بمحافظة الجيزة.

وتبين أن السائق أوقف سيارته في مكان غير مصرح بالانتظار فيه، وتدخل فرد المرور المعيّن للخدمة بالموقع لتحرير مخالفة مرورية له، دون أي تجاوز أو مخالفة للقانون.

وقام السائق بتصوير الفيديو ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا زيفًا أن الشرطي حرر له المخالفة بشكل تعسفي وطالب برشوة، في محاولة للضغط على الجهات المختصة لإلغاء المخالفة القانونية.

وتم ضبط السائق، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته أقر بتلفيق الادعاء ونشره "على خلاف الحقيقة"، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.