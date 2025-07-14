كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابة والقانونية والتواصل السياسي؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئه لسيادته على تولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إنه جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء أعرب معالي المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، عن ترحيبه وتقديره لتشريف معالي المستشار وزير الشؤون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا على الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة تحت قيادة سيادته في دعم وتعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية؛ بما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتفاهم المشترك.

ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابة والقانونية والتواصل السياسي، عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد لمعالي المستشار محمد الشناوي، لتستمر النيابة الإدارية تحت قيادة سيادته في أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

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