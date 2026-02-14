إعلان

النيابة الإدارية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

كتب : أحمد أبو النجا

03:16 م 14/02/2026

تابعت اللجنة القضائية من السادة مستشاري النيابة الإدارية، اليوم، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجالس إدارات النقابات الفرعية للمحامين.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، أن النيابة تواصل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن انتظامها وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وأوضح البيان أن النيابة الإدارية كانت قد باشرت أعمال الإشراف القضائي على انتخابات مجالس إدارات النقابات الفرعية للمحامين، التي جرت على مرحلتين وشملتا جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية صباح اليوم، لعدد ثلاث نقابات فرعية، هي: جنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان.

وأكدت النيابة الإدارية أن الإشراف والمتابعة يأتيان في إطار نهج مؤسسي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وصون نزاهة العملية الانتخابية، وضمان توفير مناخ يتسم بالانضباط والحياد الكامل، بما يكفل تمكين الناخبين من مباشرة حقهم في التصويت بحرية، ويضمن خروج الانتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الحرة لأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.

هيئة النيابة الإدارية محمد سمير انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

