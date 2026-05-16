مع انتشار الرادارات الحديثة وأنظمة المراقبة الذكية على الطرق والمحاور الرئيسية، تزايدت تساؤلات قائدي السيارات حول المخالفات التي ترصدها الإدارة العامة للمرور، خاصة ما يتعلق بالأكل أو شرب القهوة أثناء القيادة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور السابق، أن تناول الطعام أو المشروبات داخل السيارة أثناء القيادة لا يُعد مخالفة مرورية منصوصًا عليها حتى الآن، لكنه سلوك غير آمن قد يؤثر على تركيز السائق وقدرته على التحكم في المركبة.

وأوضح قريطم أن قواعد وآداب المرور تنصح بعدم الانشغال بالأكل أو الشرب أثناء القيادة حفاظًا على سلامة السائق والركاب، خاصة في حالات الطوارئ أو عند الحاجة للسيطرة السريعة على عجلة القيادة.

وأضاف أن القانون لا يحرر مخالفات بسبب تناول الطعام أو القيادة بيد واحدة، مشيرًا إلى أن المخالفات تتركز على السلوكيات التي تمثل خطرًا مباشرًا، مثل استخدام الهاتف المحمول بطريقة تعوق القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ.

وأشار إلى أن السائق يمكنه إجراء المكالمات الهاتفية عبر السماعات المخصصة لذلك، أو التوقف في مكان آمن على جانب الطريق وتشغيل إشارات الانتظار قبل استخدام الهاتف.

وفي سياق متصل، أتاحت النيابة العامة خدمات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي، من خلال اختيار قسم التظلمات، ثم تحديد نوع المخالفة وإدخال بيانات الرخصة وسبب التظلم، مع إمكانية متابعة الطلب إلكترونيًا حتى صدور النتيجة.

ويستعرض "مصراوي" كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024 "أونلاين":

1 - الدخول على موقع النيابة العامة من هنا

2 - اختر "التظلمات" ثم اضغط استمرار

3 - اختر "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص القيادة"

4- أدخل بيانات رخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط "طلب دعم"

5- أدخل سبب التظلم

6 - متابعة الرد على الطلب بالضغط على "متابعة الطلب" وإدخال البيانات المطلوبة

ويمكنك عن طريق الموقع استخراج شهادة وفاء بالغرامات (شهادة المخالفات) أونلاين رسومها 50 جنيهًا وتصل خلال يومين أو ثلاثة أيام عن طريق البريد مقابل 15 جنيهًا فقط.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها