أدلى "كهربائي العمرانية" باعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، في واقعة اتهامه سرقة " 3 فيوزات" من كابينة كهرباء تخص سفير إحدى الدول الأوروبية، ماتسبب في انقطاع التيار الكهربي عن الفيلا.

قطع الكهرباء يكشف أغرب جريمة سرقة

وأكد "سيد.ع" في اعترافاته أنه كان يعمل "كهربائي"، قبل أن يمر بظروف طاحنة جعلته عاطل عن العمل، موضحًا أنه اتجه إلى جمع "البيكا والكانزات" من الشوارع لتوفير قوت يومه كونه مغترب.

كيف قاد الطمع لص الجيزة للتخشيبة

وذكر "سيد.ع" أنه غافل الحارس وقام بسرقة 3 فيوزات "ألمونيوم" من كابينة الكهرباء الخاصة بالفيلا كونه يمر بضائقة مالية، وقام ببيعها لتاجر "خردة" في نطاق العمرانية الشرقية بمبلغ مالي 80 جنيهًا لاغير. نافيًا تمام علمه بأن الفيلا تخص (سفير).

أشياء مسروقة تقود تاجر بيكيا لمأزق

وعن اتهام تاجر "الخردة" بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، أكد أسامة الكيلاني دفاع التاجر أن موكله لم يكن على علم بالواقعة و أن الأشياء التي اشتراها من المتهم الأول متحصلة من جريمة سرقة.

طلب جوهرى وتحديد مصير

والتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني، عرض المضبوطات على لجنة فنية مختصة من شركة الكهرباء أو جهة فنية متخصصة، لبيان ما إذا كانت المضبوطات تحتفظ بالمواصفات الفنية والهندسية التي تصلح معها للاستخدام كفيوزات كهربائية، أم أنها عبارة عن قطع تالفة أو خردة فقدت خواصها الفنية ولا تصلح للاستخدام في شبكات الكهرباء.

حبس



وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس لص و "تاجر خردة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهام الأول بسرقة 3 فيوزات من كابينة كهرباء تخص فيلا سفير أوروبي، والثاني إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.

