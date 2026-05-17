دهس سائق مجموعة من المشاة في مدينة مودينا شمال إيطاليا، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، 4 منهم في حالة حرجة، قبل أن يحاول الفرار وتُلقي الشرطة القبض عليه، وفقًا لما ذكرته السلطات المحلية.

وأضافت أن الرجل معروف لدى السلطات بمعاناته من اضطرابات نفسية.

وبحسب أسوشيتد برس، حددت السلطات هوية السائق، وهو سليم القدري، إيطالي من الجيل الثاني يبلغ من العمر 31 عامًا، وُلد في بيجامو ويقيم في مقاطعة مودينا.

وأفادت السلطات، أن القدري الحاصل على شهادة في الاقتصاد، عاطل عن العمل.

وتم احتجاز القدري واستجوابه في مقر الشرطة في مودينا، إذ يحاول المحققون تحديد ما إذا كان قد تصرف عمدًا.

وقال المحققون، في مؤتمر صحفي، إنه لا توجد مؤشرات فورية تدل على أن الرجل كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وقد تم تفتيش منزله كجزء من التحقيق.

وصرحت فابريزيا تريولو محافظة مودينا،أن القدري كان معروفًا لدى خدمات الصحة النفسية المحلية باضطرابات الفصام، بينما أكد المسؤولون أن النتائج الأولية تشير إلى احتمال وجود عدم استقرار عقلي، لكنها تتطلب مزيدًا من التحقق، ولم تظهر أي صلة له بجماعات متطرفة.

وقال رئيس البلدية ماسيمو ميزيتي، إنه الحادثة لم تسفر عن أي وفيات، لكن 4 من الضحايا في حالة خطيرة، مضيفا أن امرأة حوصرت بين زجاج نافذة متجر، ما استدعى بتر ساقيها.

وقال ميزيتي، إن السيارة دخلت أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وقاد الرجل السيارة إلى الرصيف، مما أدى إلى تطاير العديد من الأشخاص، قبل أن يصطدم بواجهة المتجر.

تم نقل الضحايا إلى مستشفيات في مودينا وبولونيا، بما في ذلك بواسطة طائرة هليكوبتر للحالات الأكثر خطورة.

وحاول القدري الفرار لكن تم إيقافه أولًا من قبل بعض المواطنين، ثم من قِبَل الشرطة، وتم اقتياده إلى المقر الرئيسي للاستجواب.

وقال رئيس البلدية، إن شهودًا عيان أفادوا بأن الرجل كان يحمل سكينًا، لكنه لم يتمكن من طعن أي شخص، مضيفًا أن المحققين ما زالوا يعملون على تحديد ما إذا كان الفعل متعمدًا أم مرتبطًا بأسباب أخرى.

وقال ميزيتي: "مهما كانت طبيعة هذا الفعل، فهو عمل خطير للغاية، وإذا كان هجومًا، فسيكون الأمر أكثر خطورة".

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الحادثة أنها خطيرة للغاية، إذ أعربت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

كتبت ميلوني عبر حسابها على موقع إكس: "ما حدث اليوم في مودينا، إذ دهس رجل مشاة ثم طعن مارة بالسكين، أمر خطير للغاية".

وأضافت: "أعبر عن تعاطفي الشديد مع الأشخاص المصابين وعائلاتهم، كما أوجه شكرًا للمواطنين الذين تدخلوا بشجاعة لإيقاف الجاني، ولقوات الأمن على تدخلهم".

وتابعت: "تحدثت مع العمدة وأبقى على اتصال دائم مع السلطات لمتابعة تطور الأحداث، أثق بأن الجاني سيسأل إلى أقصى الحدود عن أفعاله".

وانتقلت خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة وقوات الدرك والشرطة المالية، إلى مكان الحادثة، الذي تم تطويقه بينما قامت سيارات الإسعاف بمعالجة الضحايا في الشارع، وفقا للغد.