رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كتب- علاء عمران:

كثّفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني بالشوارع والميادين الرئيسية، وتمكنت من رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، ضمن حملاتها المستمرة لرفع المركبات المهملة.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات، ورفع المركبات المتروكة والمهملة من الشوارع، بالتنسيق مع شرطة المرافق، والأحياء، والأجهزة الأمنية، وممثلي الجهات المعنية.

تأتي تلك الجهود في إطار خطة متكاملة لإزالة المخلفات البصرية وتحقيق الانضباط المروري بمختلف المناطق.

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