ترقية 7131 موظفًا ومنح علاوة تشجيعية لـ3072 موظفًا بوزارة العدل

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عدد (24) قرارًا وزاريًا بترقية عدد (7131) موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين.

وجاء نص القرار بترقية 3883 موظفًا بالقسم المدني، و1989 موظفًا بأقلام المحضرين، و458 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و801 من العمال والحرفيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام 2024، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما أصدر المستشار وزير العدل 26 قرارًا وزاريًا بمنح علاوة تشجيعية لعدد (3072) موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام 2025.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.

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