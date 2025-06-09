7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالقطامية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة العين السخنة اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الدائري الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص في الاتجاه القادم من العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.