كان نفسه يدخل طب.. طعنة غادرة تُنهي أحلام طالب متفوق على يد زميله

كتب- علاء عمران:

شهدت محافظة دمياط جريمة مأساوية أول أيام عيد الأضحى، حيث لقي طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه طعنًا على يد زميله، إثر خلاف سابق ظن الجميع أنه انتهى، ما تسبب في حالة من الصدمة بين الأهالي وزملاء الدراسة.

الضحية "أحمد"، 18 عامًا، طالب بمدرسة أبو بكر موسى الثانوية، عُرف بتفوقه الدراسي، وحقق مجموع 98% في العام الماضي، وكان يطمح للالتحاق بكلية الطب.

التحريات الأولية كشفت أن الجاني "إبراهيم"، وهو زميل للضحية بنفس المدرسة، كان بينه وبين المجني عليه خلاف قديم تم احتواؤه في جلسة صلح جمعت العائلتين قبل أشهر، وتم خلالها إعلان إنهاء الخصومة.

في صباح العيد، استدرج المتهم زميله أحمد إلى منطقة رأس البر بدعوى التنزه والاحتفال بأجواء العيد، وما إن وصلا إلى أحد الأماكن الهادئة، حتى باغته بطعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، ليفارق الحياة في الحال.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ونجحت في ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكاب الواقعة. وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى.

باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، كما صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.