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وزارة الداخلية تُفرج عن 2215 نزيلاً بعفو عيد الأضحى 2025

04:07 م الجمعة 06 يونيو 2025
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كتب - علاء عمران:

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، بحضور عدد من رجال الدين المسيحي، لتعزيز التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى 2025. وأسفرت اللجان عن الإفراج عن 2215 نزيلاً استوفوا شروط العفو.

أعربت أسر المفرج عنهم عن سعادتهم بالتغيير الملحوظ في سلوك أبنائهم، وشكرت رئيس الجمهورية على منحه فرصة جديدة لهم للاندماج في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الرعاية للنزلاء وتفعيل آليات الإفراج التي تساهم في تأهيل المحكوم عليهم للعودة إلى المجتمع.

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وزارة الداخلية تأهيل 2215 نزيلاً بالعفو الرئاسي عيد الأضحى المبارك مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء
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