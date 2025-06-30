خلي بالك.. الرادارات ترصد أكثر من 43 ألف مخالفة سرعة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق والمحاور.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 54.698 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1.254 مخالفة سير بدون ترخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و43.536 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و7 مخالفات لمواقف عشوائية، و768 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة والانضباط المروري.