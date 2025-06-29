الداخلية تطلق تخفيضات "كلنا واحد" غدًا احتفالًا بـ30 يونيو (تفاصيل)

كتب - أحمد أبو النجا:

تُشارك وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأعلنت الوزارة عن تخفيضات خاصة يوم 30/6/2025 احتفالًا بذكرى الثورة، وذلك في إطار حرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد".

وعقدت الوزارة اجتماعات مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى، وسلاسل المواد الغذائية، والمطاعم، والجهات الترفيهية، لتوفير تخفيضات خاصة بهذه المناسبة. ويشارك في المبادرة "82" مولًا تجاريًا، و"199" كيانًا صناعيًا بإجمالي "2151" فرعًا، و"46" سلسلة تجارية بإجمالي "2314" فرعًا، بالإضافة إلى "1441" فرعًا لكبرى المطاعم ومحال الحلويات، و"22" مستشفى ومعمل تحاليل ومركز أشعة وصيدلية بإجمالي "204" فروع، و"41" دار عرض سينمائي بإجمالي "272" شاشة عرض، و"315" وحدة "فينوس" للإضاءة المتنقلة على مستوى الجمهورية، وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة في الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية، للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لهم

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