الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالسلاح" داخل محل بالقليوبية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها داخل محلها بمحافظة القليوبية باستخدام أسلحة بيضاء.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 يونيو الجاري، تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول (سيدتين، إحداهما مالكة المحل) وطرف ثانٍ (5 أشخاص)، وذلك بسبب خلافات جيرة بينهم، حيث تبادلوا التعدي على بعضهم البعض دون وقوع إصابات.

تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني على سلاح أبيض وعصا خشبية، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.