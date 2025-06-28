تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لـ"داعش" إلى 13 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي في القضية رقم 66158 لسنة 2024، وذلك لجلسة 13 يوليو المقبل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تولّى، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 3 فبراير 2020، قيادة جماعة اعتنقت أفكار تنظيم "داعش"، والتي أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت للمتهم تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، بالإضافة إلى رصد مواقع تمهيدًا لاستهدافها.

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