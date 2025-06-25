كتب- أحمد أبو النجا:



واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث نجحت في ضبط 9 من أخطر العناصر الجنائية بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية، تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 37 مليون جنيه.

ففي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصةً ما يتعلق بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكّن قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من رصد تحركات 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ينشطون في عدد من المحافظات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم278 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – هيدرو)، و10 آلاف قرص مخدر، و22 قطعة سلاح ناري (2 بندقية خرطوش – 20 فرد خرطوش).

القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت نحو 37 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.



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