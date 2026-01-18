برلماني يتقدم بـ39 طلب إحاطة واقتراح للحكومة

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بـ39 طلب إحاطة واقتراح برغبة وخطابات موجّهة للحكومة، تتعلق بعدد من الملفات الخدمية الحيوية، أبرزها الصحة، والتعليم، والمرافق، والطرق والكباري وذلك بعد ساعات من حلف اليمين الدستورية.

وأكد النائب، أن هذه الطلبات تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في أغلب قرى مركزي أخميم وساقلته، وتشمل الإسراع في الانتهاء من مشروعات متعثرة، وإدراج مشروعات جديدة ضمن خطط التنفيذ، واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ عدد من الملفات الخدمية.

وأوضح، أن الطلبات تناولت إنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق، وإحلال وتجديد عدد من الكباري، ومدّ خدمات الغاز الطبيعي، إلى جانب عدد من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما تقدّم النائب بعدد من طلبات الإحاطة العامة المتعلقة بملفات التموين، ونقص المستلزمات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا أن هذه التحركات جاءت استجابة لمطالب المواطنين وما تم رصده ميدانيًا.