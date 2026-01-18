إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:25 ص 18/01/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 17-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6145 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5270 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4100 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2925 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 218435 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 49160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

