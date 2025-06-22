دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين

كتب- محمد فتحي:

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل شقة سكنية فى منطقة البساتين.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في البساتين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الاطفاء إلى مكان الحريق، إذ تمت عملية إخماد الحريق، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.