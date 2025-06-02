كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "2" جنايات الصف بالجيزة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات في واقعة اتهامه بخطف طفل 5 سنوات وهتك عرضه بالقوة داخل "مقابر الموتي" في إحدى قرى الصف جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 4780 لسنة 2025 جنايات الصف، المُقيدة برقم 1509 لسنة 2025 كُلى جنوب الجيزة، للمتهم "م.ج"، عامل تهمة خطف المجني عليه الطفل "آ.ه"، عن طريق التحايل بأن استدرجه لمكان قصي عن أعين الأهالي "مقابر الموتي"، قاصدًا من ذلك إبعاده عن أعين ذويه، لإتمام جريمته وهي هتك عرضه بالقوة والتهديد مستغلًا حداثة سنه وضعف بنيانه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه إستددلًا، وأكد أن المتهم قام بخطفه إلى مقابر الموتي المتواجدة على أطراف قريته لارتكاب جريمته وهي هتك عرضه بالقوة داخل المقابر مستغلًا حداثة سنه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الوارد بأوراق الدعوى، أنه بإجراء الكشف الطبي على الطفل و بفحص عموم جسده لم يتبين ثمة آثار إصابية تشير إلى وجود عنف جنائي أو مقاومة و بفحصه موضعيًا وجد جرح حرافة يشير إلى جواز حدوث اعتداء جنسي.

وأحالت نيابة الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أصدرت ضده حكما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام بخطف طفل عن طريق القوة المقترنه بهتك العرض.