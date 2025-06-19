بسيارة سوداء.. وصول محمد رمضان إلى محكمة الطفل لنظر قضية نجله

كتب- محمود الشوربجي:

وصل الفنان محمد رمضان، منذ قليل إلى محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة جلسة معارضة نجلّه "علي" على قرار إيداعه دار رعاية اجتماعية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طفل آخر داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.

وتأتي هذه الجلسة بعد التصالح رسميًا بين أسرتي "علي" و"عمر" – الطفل المجني عليه – بحضور العائلتين، حيث تنازلت أسرة الطفل عن الشكوى.

وكانت محكمة الطفل أصدرت قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تغيبه عن حضور أولى جلسات محاكمته في القضية التي أحالتها النيابة العامة بعد التحقيق في واقعة التعدي بالضرب داخل نادي خاص بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة قد أحالت نجل الفنان إلى محكمة الطفل، بعد ورود بلاغ من إحدى السيدات، تقيم في الجوار نفسه الذي يسكن فيه الفنان، تتهم فيه نجل رمضان بالتعدي على طفلها البالغ من العمر 11 عامًا، خلال تواجدهما داخل نادٍ رياضي بمدينة 6 أكتوبر، عقب انتهاء تدريباتهما.

وقالت السيدة في بلاغها إنها فوجئت بحدوث مشادة بين نجلها ونجل الفنان أثناء اللعب، تطورت إلى اعتداء بالضرب، مضيفة أن نجلها الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى مدارس الشيخ زايد، أصيب بكدمات واحمرار في وجهه نتيجة الواقعة.

كما اتهمت المبلغة الفنان محمد رمضان بالتحريض على العنف، قائلة إنه كان حاضرًا أثناء الاعتداء دون أن يتدخل لإيقاف نجله أو تهدئة الموقف.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفل المجني عليه ووالدته، كما استمعت لأقوال الفنان محمد رمضان ونجله في إطار التحقيقات التي انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت قرارها بإيداع نجل الفنان دار رعاية.