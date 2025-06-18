إعلان

ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار لهذا الرقم

09:58 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    6العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    5العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار 1
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار2
  • عرض 8 صورة
    ا3لعقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    Untitled
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

لحقت والدة الشاب "مسلم" بنجلها إلى مثواه الأخير، بعد العثور على جثمانها تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 9 وفيات، بعد ساعات من انتشال جثمان نجلها.

وكان الشاب "مسلم"، في العقد الثالث من عمره، يعمل عامل توصيل بأحد المطاعم لإعالة والدته، قبل أن يلقى مصرعهما معًا إثر انهيار العقار المكون من 5 طوابق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من انتشال جثمان "سمير"، طالب الثانوية العامة، الذي ظل عالقًا تحت الأنقاض لأكثر من 12 ساعة، قبل أن يُعلن وفاته وسط حالة من الحزن بين أهله وجيرانه.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها في أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن مفقودين، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، مع إخلاء العقارات المجاورة وقطع المرافق كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشاب مسلم عقار السيدة زينب المنهار عقار السيدة زينب ضحايا انهيار عقار السيدة زينب النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب ركنة سيارة.. ضبط المتهمين بالتعدي على آخر بسلاح أبيض في النزهة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو