ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار لهذا الرقم

كتب- أحمد عادل:

لحقت والدة الشاب "مسلم" بنجلها إلى مثواه الأخير، بعد العثور على جثمانها تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 9 وفيات، بعد ساعات من انتشال جثمان نجلها.

وكان الشاب "مسلم"، في العقد الثالث من عمره، يعمل عامل توصيل بأحد المطاعم لإعالة والدته، قبل أن يلقى مصرعهما معًا إثر انهيار العقار المكون من 5 طوابق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية من انتشال جثمان "سمير"، طالب الثانوية العامة، الذي ظل عالقًا تحت الأنقاض لأكثر من 12 ساعة، قبل أن يُعلن وفاته وسط حالة من الحزن بين أهله وجيرانه.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها في أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن مفقودين، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، مع إخلاء العقارات المجاورة وقطع المرافق كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.