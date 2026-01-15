تفاصيل ضبط سيدتين وشاب لنشرهم إعلان لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، استخدام (أحد الأشخاص وسيدتين) أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم 3 هواتف محمول، وبفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

