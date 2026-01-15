إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والطماطم وارتفاع الذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:47 م 15/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، بينما ارتفعت أسعار البيض، والسمك البلطي، والفول، والزيت، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والزيت والجبن الأبيض والمسلي الصناعي بالأسواق

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات

