انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، بينما ارتفعت أسعار البيض، والسمك البلطي، والفول، والزيت، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

