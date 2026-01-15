كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عاملتين بإحدى الصيدليات بمحافظة الغربية، من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تلقى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بلاغًا من عاملتين بإحدى الصيدليات، مصابتين بكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمتين بدائرة المركز، بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، لرغبته في شراء الأدوية دون الانتظار.

وأسفرت التحريات عن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل تعديه عليهما بتأخرهما في صرف الأدوية له وقيامهما بصرف أدوية بديلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

