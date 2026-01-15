إعلان

"صرفوا له أدوية بديلة".. ضبط المتهم بالاعتداء على عاملتين في صيدلية بالغربية

كتب : علاء عمران

01:00 م 15/01/2026

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عاملتين بإحدى الصيدليات بمحافظة الغربية، من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تلقى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بلاغًا من عاملتين بإحدى الصيدليات، مصابتين بكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمتين بدائرة المركز، بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، لرغبته في شراء الأدوية دون الانتظار.

وأسفرت التحريات عن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل تعديه عليهما بتأخرهما في صرف الأدوية له وقيامهما بصرف أدوية بديلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"سرقوا فلوس المرضى".. حبس 6 متهمين بالسطو المسلح على مركز علاج طبيعي بالمرج

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة في الزاوية الحمراء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاعتداء على عاملتين الغربية صرف أدوية بديلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
أخبار

الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة
بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
اقتصاد

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
أخبار السيارات

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
"يفتقر إلى أي تعليل".. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"يفتقر إلى أي تعليل".. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات