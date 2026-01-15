مباريات الأمس
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

01:25 م 15/01/2026
يخوض منتخبا مصر ونيجيريا مواجهة قوية لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عقب خروجهما من الدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد ودّع المنافسات بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد، حمل توقيع النجم ساديو ماني، بينما تأهل المنتخب المغربي إلى النهائي على حساب نيجيريا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

يواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث، وذلك يوم السبت الموافق 17 يناير، على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخبان لإنهاء مشوارهما في البطولة بحصد الميدالية البرونزية.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن عددًا من التغييرات على التشكيل الأساسي، وهو ما قد يتكرر أيضًا في صفوف المنتخب النيجيري.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا

يمكن للجماهير متابعة المباراة بشكل مجاني عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، من خلال القمر الصناعي نايل سات، وذلك عبر التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة ضبط القناة على نايل سات:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم

اختيار «التركيب» أو «إعداد القنوات»

الضغط على «إضافة تردد جديد»

إدخال بيانات التردد ثم الضغط على «بحث» وحفظ القناة

الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري: 0000

أو

الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، ثم الضغط على زر BISS وإدخال الشفرة التالية:

1100001100000000

ثم الضغط على «موافق».

منتخب مصر منتخب نيجيريا مباراة مصر ونيجيريا موعد مباراة مصر ونيجيريا قناة مفتوحة مصر ضد نيجيرا قناة مفتوحة لمباراة مصر ونيجيريا

