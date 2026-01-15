إعلان

312 باخرة سياحية و521 ألف زائر.. المنيا تتصدر المشهد السياحي في الصعيد

كتب : جمال محمد

01:44 م 15/01/2026
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد تحولًا نوعيًا في المشهد السياحي، بفضل مقوماتها الأثرية والتاريخية الفريدة التي تمتد عبر مختلف العصور، مما جعلها إحدى أهم قلاع السياحة الثقافية والدينية في مصر.

وأوضح المحافظ أن "عروس الصعيد" نجحت خلال عام 2025 في تحقيق طفرة سياحية غير مسبوقة، مكنتها من الانتقال من مجرد محطة عبور إلى وجهة سياحية مستقلة على الخريطة العالمية، مستفيدة من الزخم الدولي المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سلط الضوء على كنوز المحافظة الأثرية، بدءًا من تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن، وصولًا إلى مسار رحلة العائلة المقدسة، مقدمًا منتجًا سياحيًا متكاملًا يجمع بين عمق التاريخ وتطور البنية التحتية والخدمات.

وفي إطار خطة وزارة السياحة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أشار المحافظ إلى اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية، منها تشكيل لجنة للمتابعة والصيانة الدورية للمسار بمركز سمالوط، وإعداد تصور شامل لتطوير المنطقة المحيطة بدير السيدة العذراء، مع تخصيص موقع بمساحة 5 أفدنة لإقامة مشروع فندقي سياحي متكامل بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الوطني (نيهرا). كما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز بني مزار لاستكمال تجهيزات منطقة البهنسا، ورفع كفاءة الساحات والمرافق، تمهيدًا لافتتاح أضرحة الصحابة والشهداء عقب الانتهاء من أعمال الترميم.

وأشار المحافظ إلى نجاح المحافظة في إزالة المعوقات الفنية والاستراتيجية أمام تطوير المواقع الأثرية، مثل حل مشكلة الدفع النفقي للكهرباء بالمتحف الآتوني، بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والري والآثار والسياحة، إلى جانب تطوير مداخل المحافظة على الطرق الصحراوية وطريق الجيش، وتزويدها بلوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

ولتعزيز عناصر السلامة والأمان، تم تنفيذ خطة متكاملة لتأمين المراسي السياحية، شملت تحديث منظومة الحماية المدنية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة بمراسي «تل العمارنة» و«إخناتون»، وتجديد تراخيص مراسي «إخناتون»، و«نفرتيتي»، و«تل العمارنة»، لضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأفواج السياحية وفق أعلى المعايير.

وشهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في مجال الترويج السياحي الذكي، حيث أطلقت المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للسياحة، تطبيقًا إلكترونيًا للهواتف المحمولة يُعد دليلًا سياحيًا متكاملًا، يضم بيانات الفنادق والمستشفيات والمرشدين السياحيين ووسائل النقل والمعلومات الأثرية، إلى جانب توفير مرشدين مؤهلين ووسائل انتقال آمنة.

كما تم إنتاج فيلم ترويجي عن دير السيدة العذراء باللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع وزارة السياحة، واستقبال وفود "شباب المصريين بالخارج"، وفنانين تشكيليين ضمن فعاليات بني حسن، ووفود المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، دعمًا لجهود الترويج للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مؤشرات السياحة الوافدة والنيلية عكست نجاح هذه الجهود، إذ استقبلت المنيا خلال العام الماضي 312 باخرة سياحية ضمن رحلات القاهرة – أسوان، على متنها 8,690 سائحًا، فضلًا عن استقبال المواقع الأثرية 521,893 زائرًا من مختلف الجنسيات، ما يعكس ترسيخ مكانة المنيا كوجهة سياحية متكاملة ومستدامة.

وفي إطار دعم الفعاليات الثقافية والسياحية، شاركت الإدارة العامة للسياحة في تنظيم والإشراف على عدد من الأحداث المهمة، من بينها المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، واحتفالات مولد السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، واليوم العالمي للسياحة، ومهرجان المنيا الدولي للمسرح، إلى جانب احتفالية تراثية بمناسبة إدراج وجبة الكشري على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، بالتعاون مع المتحف الآتوني.

السياحة المنيا عماد كدواني

