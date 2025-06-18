"طارق" يطلب تطليق زوجته: "عملتلي عمل وخبّته في كيس المخدة"

كتبت – فاطمة عادل:

أقام "طارق.م" (35 عامًا) دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، متهمًا إياها بممارسة السحر والشعوذة بهدف السيطرة عليه نفسيًا ومنعه من الخروج أو العمل، قائلاً في دعواه: "مراتي عملتلي عمل وخبّته في كيس المخدة علشان ما أشتغلش وأقعد جنبها طول الوقت."

قال "طارق" في تفاصيل دعواه: "أنا راجل بسيط وعايز أعيش في هدوء، لكن مراتي غيرتها مرضية، كل يوم خناقات من غير سبب. وكل ما أفكر أشتغل أو أخرج، ألاقي جسمي وجعني فجأة، وصداع رهيب، ونفسيتي بتتعب."

وأضاف:"فضلت شهور أحس إني مربوط، مش قادر آخد قرار، ولو اتكلمت عن الشغل أو النزول، ألاقي نفسي برجع في كلامي كأن في حاجة ماسكاني. وفي يوم، وأنا بقلب كيس المخدة، لقيت كيس صغير جواه ورق مسود وبودرة سودة، ولما وديته لشيخ قالّي ده عمل معمول مخصوص لوقف الحال والتعب اللي أنا فيه."

وأوضح الزوج أن الشيخ أكد له أن "العمل" دُفن عمدًا في مكان نومه حتى يكون تأثيره مباشرًا عليه: "قالّي الشيخ إن العمل معمول مخصوص عشان أفضّل في البيت، وما بعدش عنها."

واختتم "طارق" حديثه قائلاً: "أنا حاسس إني عايش في سجن.. لا قادر أمارس حياتي، ولا أشتغل، ولا حتى أرتاح في البيت. حياتي اتحوّلت لجحيم بسبب غيرتها المريضة ومحاولتها السيطرة عليّا. أنا فقدت الثقة فيها تمامًا."

وطالب "طارق" في دعواه بتطليق زوجته طلقة بائنة للضرر، مؤكدًا أن استمرار الحياة الزوجية بات مستحيلاً في ظل هذه الظروف.

وحملت الدعوى رقم 570 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.