"بنراقب تحركات أصحاب الشقق".. حبس عصابة سرقة المنازل في بدر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة بالشروق وبدر، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة المساكن بمدينة بدر.

واعترف المتهمان بارتكاب وقائع سرقة المساكن، بأسلوب كسر الباب والكالون؛ بقصد التربح والكسب غير المشروع، وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بمدينة بدر وذلك بعد مراقبة أصحاب الشقق والتأكد من خلوها، "بنراقب تحركات أصحاب الشقق وندخل نسرق".

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين؛ لقيامهما بسرقة المساكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.