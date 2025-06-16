"صحاب السوء كلمة السر".. لغز العثور على جثة سائق في جبل المقطم

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار باسل النجار، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سائق تاكسي، عُثر على جثته مدفونة داخل منطقة جبلية نائية بالمقطم، عقب تغيبه لعدة أيام.

وتبيّن من التحقيقات أن المجني عليه كان يعمل صباحًا سائقًا في باص مدرسة، ويقود سيارة تاكسي ليلًا لتحسين دخله. وخلال عمله، تعرّف على اثنين من المتهمين، وتوطدت العلاقة بينهم، حيث اعتاد الثلاثة تناول المواد المخدرة داخل منزل أحد المتهمين في منطقة المطرية.

ومع مرور الوقت، واجه المتهمان أزمة مالية، فخططا لسرقة سيارة التاكسي التي يملكها المجني عليه. ووفقًا للتحقيقات، اشترى المتهمان مادة مخدرة من إحدى الصيدليات، وخلطاها بعصير وقدماه للمجني عليه داخل المنزل، مدعين أنها مادة معتادة لتعاطيهم.

وفور تناوله العصير، فقد المجني عليه وعيه، وتوقفت عضلة قلبه نتيجة جرعة زائدة، ما أدى إلى وفاته في الحال. وعلى إثر ذلك، قام المتهمان بنقل جثته إلى منطقة جبلية مهجورة بالمقطم للتخلص منها وإخفاء معالم الجريمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، يفيد بتغيب زوجها لمدة يومين، أثناء عمله كسائق على سيارة تاكسي.

وبالفحص ومتابعة خط سير المجني عليه، تبين مقتل سائق التاكسي على يد شخصين تربطهما علاقة صداقة بغرض سرقة السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن مكان الجثمان.