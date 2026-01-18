إعلان

أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل

كتب : مصطفى حمزة

11:50 ص 18/01/2026

محي اسماعيل الفنان

كشف المخرج أشرف فايق، تطورات الحالة الصحية لعمه الفنان محيي إسماعيل، الذي يخضع للعلاج والمتابعة في مستشفى كوبري القبة العسكري.

وقال أشرف فايق، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله عمي الفنان محيي إسماعيل بخير، ويخضع حاليا لجلسات علاج طبيعي بالمستشفى".

ونقل الفنان محيي إسماعيل، إلى المستشفى، في ديسمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية.

الفنان محيي إسماعيل قدم خلال مشواره الفني أعمالا هامة من بينها: "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "خلي بالك من زوزو"، "الأخوة الأعداء"، "شهد الملكة"، وغيرها من الأعمال.

المخرج أشرف فايق محيي إسماعيل مستشفى كوبري القبة العسكري

