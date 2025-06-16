ضبط شخص انتحل صفة طبيب ويدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

داهمت مأمورية من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كيانا تعليميا مخالفا في مدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات المباحث أن المتهم انتحل صفة طبيب علاج طبيعى وتزويره الشهادات الدراسية فى العديد من المجالات الطبية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية وطلبات الإلتحاق - عدد من الكتب الدراسية - 2 أكلاشيه – عدد من الأدوات الطبية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة.