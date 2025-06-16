غلق 156 محلًا في 24 ساعة لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث قامت بغلق 156 محلًا لمخالفة قرار الغلق في المواعيد المحددة.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 156 مخالفة ضد محال تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الدولة بكل حزم، حفاظًا على الصالح العام.