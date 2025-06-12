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أول تعليق من ابنة أحمد الدجوى بعد حفظ قضية سرقة الأموال

03:33 م الخميس 12 يونيو 2025

نوال الدجوي

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أعربت ابنة الدكتور الراحل أحمد الدجوي عن ارتياحها الشديد بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية "سرقة أموال نوال الدجوي".

وفي أول تعليق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت قائلة: "براءة أبويا مفاجئتنيش.. أنا كنت واثقة إنه بريء من الأول. أنا عارفاه كويس، وعارفة تربيته وأخلاقه اللي علمهالي. الدكتور أحمد الدجوي مكنش بس شاطر في شغله أو إنسان محترم، ده كان أب عظيم بكل معنى الكلمة".

وتابعت: "السؤال اللي المفروض الكل يسأله دلوقتي: مين اللي وجه الاتهامات دي لأبويا؟ الاتهامات اللي شوهت سمعته وظلمته، نفسيًا ومعنويًا، قبل ما يمشي ويسيبنا".

وأكدت ابنة الراحل أن قرار حفظ التحقيق لم يكن مفاجئًا لها، بل جاء تأكيدًا ليقينها التام ببراءة والدها ونزاهته، مشيرة إلى أن الضرر الحقيقي الذي لحق به لم يكن قانونيًا فقط، بل كان معنويًا ونفسيًا أيضًا.

وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي أمس الأربعاء، حفظ التحقيقات في واقعة "سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي".

وأكدت النيابة أن التحقيقات انتهت إلى عدم تورط كلٍّ من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في ارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

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