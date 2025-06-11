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بها إصابات.. تفاصيل العثور على جثة طفل في المعصرة

08:05 م الأربعاء 11 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا بالعثور على جثة طفل به إصابات بمنطقة المعصرة.

وقد عثر مجموعة من أهالي منطقة المعصرة، على جثة الصغير وبعدها جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة.

وأثارت جثة الطفل حالة من الفزع بين الأهالي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

ويتم حاليًا الاستماع إلى أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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