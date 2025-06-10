"خلص عليها وحرق شعرها".. قصة مقتل فتاة على يد زوجها في قنا

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية شهدتها إحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، حينما أقبل شاب على قتل زوجته وحرق شعرها داخل شقتهما.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة على يد زوجها أواخر شهر فبراير الماضي.

المجني عليها تُدعى "ف" تبلغ من العمر 25 عامًا، أما المتهم فهو زوجها ويبلغ من العمر 30 عامًا.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تعدى المتهم على زوجته بالضرب بعصا خشبية وحرق شعرها، وذلك داخل إحدى قرى مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

المتهم برر فعلته بأن هناك خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، حتى أنه فاض به الكيل وقرر التخلص من شريكة حياته كي يستريح منها نهائيًا.

لم يحاول المتهم الهرب من مسرح الجريمة وقرر تسليم نفسه إلى قوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، بعد اعتدى على زوجته بالضرب بعصا خشبية وحرق شعر زوجته.

بالإنتقال والفحص تبين مصرع سيدة إثر التعدي عليها بالضرب كما توضح وجود حروق في شعرها وجسدها.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

بعدها تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وبعد فترة من التحقيقات المستمرة جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد لزوجته.