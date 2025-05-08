"تنازل عن جميع القضايا".. تفاصيل جلسة تصالح مرتضى منصور والخطيب أمام المحكمة

كتب- أحمد عادل:

حضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة استئناف الأول على حكم حبسه 6 أشهر لاتهامه بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لإتمام إجراءات التصالح في القضية.

وخلال الجلسة قدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى، مستندات إلى هيئة المحكمة تفيد بالتنازل عن 3 قضايا صدرت بها أحكام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لهيئة المحكمة.

كما أنهى محمد عثمان، إجراءات التنازل عن القضايا التي صدر بها أحكام غرامات مالية بلغت 70 ألف جنيه، بعد مبادرة رئيس الزمالك السابق بالتصالح مع رئيس النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في شهر مارس الماضي، حكمها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار محمد عثمان.