11 مصابًا وشلل مروري في تصادم مروّع على الطريق الدائري| صور

كتب - رمضان يونس:

شهد الطريق الدائري في نطاق محطة المطحن أعلى شارع الترولي باتجاه السلام، حادث تصادم مروّع منذ قليل، بعدما اصطدمت سيارة نقل بعدة سيارات ملاكي، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وفقًا للحصيلة الأولية.

وتلقى قسم شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع التصادم، حيث تبيّن تناثر عدد من المصابين أعلى وأسفل الطريق، وسط حالة من الشلل المروري الجزئي وتكدس حاد في حركة السير.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تواصل فرق الإسعاف عمليات الإجلاء، وتعمل الإدارة العامة للمرور على تسيير الحركة وتسهيل مرور السيارات في محيط الحادث.